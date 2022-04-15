Дружный экипаж

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15 апреля 2022, 13:37 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной, ученики третьего класса

«Герои космоса» – под таким названием в День космонавтики в музее истории Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина прошло тематическое мероприятие.

Для арзамасских лицеистов стало ежегодной традицией приходить в этот знаменательный день к памятнику первому космонавту возле проходной АПЗ. О Юрии Гагарине, его подвиге ребята знают многое, поэтому с удовольствием приняли участие в новой тематической программе, разработанной специалистами заводского музея.

Музейный квест с первых минут превращает школьников в космонавтов и увлекает их в настоящее приключение. По легенде, для землян оставлен загадочный сверток, где содержится послание от жителей дальней галактики. Разведка сообщила, что коварный предатель пытался уничтожить это письмо. Юным искателям приключений предстояло восстановить загадочное послание, вычислить злодея, вскрыв секретный замок на его тайнике.

Выполняя задания, ребята узнали много нового об истории освоения космоса, о том, из чего состоит ракета и как попасть на международную космическую станцию. На разных этапах квеста школьники понимали, что только совместными усилиями, помогая друг другу, можно пройти маршрут до конца.

– Мне очень понравилась игра, было здорово, – поделилась впечатлениями ученица 3 «В» класса Полина Белякова. – Главное – не торопиться, подумать как следует, чтобы правильно выполнить задание. Летом обязательно придем сюда снова.

Космический полет дружного экипажа юных космонавтов прошел успешно. Каждый участник квеста был награжден почетной грамотой и памятным сувениром.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.