Врач Ольга Шарапова посоветовала для защиты от клещей носить светлую одежду

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15 апреля 2022, 09:38 Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

С потеплением начался сезон активности клещей. Чтобы уберечь себя от их укусов, во время прогулок следует носить светлую одежду и проверять ее каждые 20 минут, а также использовать репелленты, посоветовала главный врач городской клинической больницы имени Виноградова, профессор, заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Специалист рассказала, что весной клещи наиболее агрессивны и опасны. Поэтому на даче, в лесу, парках необходимо носить одежду, полностью закрывающую тело.

«Лучше отдать предпочтение светлым тканям - так насекомого будет сразу видно. Волосы стоит убрать под одежду или головной убор. Во время прогулки осматривайте одежду каждые 15-20 минут, а дома проведите тщательный осмотр и тела, и одежды. Кроме этого можно воспользоваться репеллентами, но препарат должен быть эффективен против клещей, а не защищать, к примеру, только от комаров», - посоветовала Шарапова.

Она также напомнила, что при укусе клеща следует сразу обратиться к врачу, чтобы он правильно снял его и отправил на исследование. Сделать это необходимо, так как эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и болезни Лайма.