Сегодня челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

15 апреля 2022, 08:49 Анна Семенова

Мишки, зебры, ленивцы, тигры и многие другие ждут гостей! Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Теперь время для посещения зверей увеличилось на два часа.

Весна, тепло, темнеть стало гораздо позднее, а светлеть раньше. А значит, и челябинскому зоопарку пора переходить на летний режим работы. С сегодняшнего дня, 15 апреля, время работы учреждения увеличится на два часа.

Теперь в будни, с понедельника по четверг, свои двери зоопарк распахнет с 10 утра и будет работать до 20 часов (обратите внимание, что касса закрывается на час раньше).

С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни часы работы с 10 до 21 часа (касса до 20:00).



Важно, что если вы приобрели электронный билет, то по нему также пройти можно во время работы кассы, то есть зайти на территорию зоопарка не позднее 19 часов в будни и не позднее 20 часов в выходные и праздники.

Цены остались прежними: детки до четырех лет бесплатно, с 5 до 11 лет – 100 рублей, от 12 лет и взрослые – 200 рублей. Студенты при предъявлении документа могут пройти за 150 рублей, пенсионеры за 100 рублей.

Многодетным семьям предоставлена возможность пройти бесплатно один раз в месяц, в удобный для них день.