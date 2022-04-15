На Южном Урале предложили создать кибердружины для борьбы с фейками

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

15 апреля 2022, 08:09 Татьяна Михайлова

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор — В. Шишкоедов

Своими мыслями о том, как сегодня нужно отстаивать интересы страны в условиях серьезных информационных вызовов поделились эксперты из Челябинской области.

Главный редактор «Полит 74» Григорий Макеев обратил внимание на борьбу с фейками: «В таких условиях необходимо не просто каждый недостоверный факт уличать и развенчивать, но и стараться не допускать провокаций. К сожалению, многие пользователи любую информацию воспринимают как должное, «раз так сказал, значит, так оно и есть», не пытаясь анализировать, сравнивать различные источники. Полагаю, что назрела потребность в создании института борьбы с фейками, кибердружин, разъясняющих гражданам механизмы определения лжи в медиапрстранстве».

Представитель молодежного отделения Российского общества политологов, студент ЮУрГУ Георгий Смирнов подчеркнул важность развития IT-сферы. Приоритетом в этой работе должна стать информационная безопасность. «Важно обратить внимание не только на борьбу с самой ложной информацией, важно также предоставить пользователям достойную альтернативу в виде отечественных сервисов и сетей, где существенно ниже будет и само число распространителей этой самой ложной информации», – считает эксперт.