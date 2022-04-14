Рогозин: Путин уверен, что «Роскосмос» справится с созданием межконтинентальных баллистических ракет

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2022, 21:53

Дмитрий Рогозин, фото из соцсети

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время встречи с Владимиром Путиным 12 апреля в Благовещенске они обсудили создание современных боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет. О встрече с президентом России глава "Роскосмоса" сообщил в четверг, 14 апреля.

Рогозин заявил, что Путин уверен - госкорпорация с такой задачей справится. В эфире Первого канала

гендиректор госкорпорации рассказал, что "разговор касался прежде всего опытно-конструкторских работ, которые ведет "Роскосмос", его предприятия по созданию самых современных, не имеющих аналогов в мире боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет.

"Он уверен, что мы с этой задачей справимся", - подытожил Дмитрий Рогозин.