Губернатор Брянской области: в Климово в результате обстрела два дома сгорели, и почти 100 домам нанесен ущерб

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14 апреля 2022, 21:27

А. Богомаз с жительницей Климово, фото: vk.com/avbogomaz

В Брянской области в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек, повреждены порядка 100 частных домов.

Глава региона Александр Богомаз вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом, главным федеральным инспектором Андреем Дьячуком, начальником областного УМВД Владиславом Толкуновым и военным комиссаром региона Маратом Урмансовым выезжали в Климово.

По информации Богомаза, после обстрела поселка Климово около 100 домов получили ущерб различной степени, два из них сгорели полностью.

В эфире "Россия-24" Богомаз рассказал, что ВСУ нанесли удар по поселку городского типа Климово, туда прилетело девять снарядов. "Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам", подчеркнул глава региона.

Службы оценивают ущерб, всем будет оказана всесторонняя помощь.