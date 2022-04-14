В Московском городском суде продолжается судебное разбирательство по уголовному делу бизнесмена Олега Медведева

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14 апреля 2022, 21:04 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Медведев О.Н.

Московский городской суд в очередной раз рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей на период следствия Медведева О.Н. Напоминаем, что 15 июля 2019 года Олега Медведева взяли под стражу, он находится в изоляторе по сей день. Обвиняемого судят по делу десятилетней давности, считая, что он имеет отношение к исчезновению и убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. Основной судебный процесс за это время не начат, обвиняемый находится под следствием.

За это время прошло 10 судебных заседаний, по итогам каждого из которых суд удовлетворял продление срока заключения Медведева О.Н., давая следствию время на сбор доказательств. Спустя почти 3 года сторона обвинения не нашла доказательств причастности обвиняемого к данному преступлению. Потерпевшие, заявленные следователем по этому делу, ни разу не явились в зал суда. Сторона защиты считает дело против Олега Медведева сфабрикованным, сроки ознакомления с вещественными доказательствами искусственно затянутыми и настаивает на незаинтересованности следственного комитета в расследовании. Обвиняемый предполагает, что суд может быть необъективен в данном уголовном деле, поскольку имеют место личные связи: жена следователя генерал-майора Хомицкого В.Н. является судьей Верховного суда РФ, они оба около 20 лет работали в Генеральной прокуратуре РФ. Медведев опасается, что у следователя и его семьи есть рычаги давления на суд, который не может пойти против своей вышестоящей коллеги.

На судебном заседании рассмотрели ходатайство стороны обвинения о продлении срока заключения Медведева О.Н. еще на 3 месяца. Следователь считает, что обвиняемый может помешать ходу расследования или скрыться, поэтому заключение под стражей обязательно.

Адвокат Сенина Е.Н. требует смягчения меры пресечения, например, на «домашний арест». Нет оснований полагать, что ее подзащитный, пребывая на свободе, будет препятствовать следствию. Более того, оно находится на завершающей стадии, до окончания которой считанные дни, но никак не месяцы. Неудовлетворительные условия содержания Медведева О.Н. в изоляторе на протяжении трех лет также сильно сказались на его здоровье. Ему отказывают в необходимой медицинской помощи даже в состоянии гипертонического криза, что при отсутствии лечения может привести к тяжелым последствиям. Суд не принимает во внимание и другие смягчающие обстоятельства: у Олега Николаевича трое маленьких детей, старшая из которых инвалид второй группы.

Фото: адвокат Сенина Е.Н.

Подсудимый считает, что неопровержимых доказательств по делу нет. «Все притянуто за уши. Я не совершал ничего противозаконного и своей вины не признаю. Это безосновательное заключение под стражу продолжается только для того, чтобы навредить моей семье и разорить мой бизнес. Я отдавал свои деньги на поддержку молодежных движений, развитие спорта в России, помогал ДНР и ЛНР. Разве это плохо?»

Желающих поддержать Медведева О.Н. в этот день собралось так много, что зал суда смог вместить лишь треть людей – остальные стояли в коридоре. Все они глубокоуважаемые люди, хорошие друзья Олега, среди которых Любовь Успенская с дочерью, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и СССР. Они выступили его поручителями, выдвинули положительную оценку личности обвиняемого и не удовлетворены его содержанием под стражей. Сторона защиты и близкие люди Олега Медведева уверены – суд устраивает показательную казнь, и нацелен на полный отъем итак арестованного бизнеса подсудимого.

Судебное заседание по продлению срока содержания Олега Медведева под стражей прошло 13 апреля 2022 года. Вынесение решения по нему назначили на 14 апреля, по итогу которого суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок заключения Медведева О.Н. на 3 месяца (до 15 июля) для завершения следствия. За 3 года расследование дела по существу еще не началось. Доказательств вины подсудимого нет, поэтому следствие продлили до 4 августа, даже не предоставив информацию об изменившихся сроках стороне защиты.

Обвиняемый Олег Медведев заявил, что ожидая окончания судебного процесса по этому вопросу в изоляторе, он подвергся насилию со стороны сотрудников СИЗО. Он отказался от еды, боясь отравления, после чего, по его словам, был жестоко избит девятью сотрудниками изолятора. Свою еду, при этом, ему взять не разрешили. Его за руки и за ноги выволокли на улицу, не дав надеть верхнюю одежду и обувь. В результате избиения подсудимый повредил левое плечо и кисть руки. Одежду выдали только в здании суда.

Олег Медведев предполагает, что суд осознает беспомощность следствия и ужесточит его пребывание в изоляторе, вероятно, поместив в карцер. Медведев намерен объявить голодовку.