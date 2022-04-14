Путин сообщил о сбоях в оплате недружественными странами поставок энергоресурсов нефти и газа

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14 апреля 2022, 20:44

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в четверг на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе сообщил о сбоях в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Президент РФ заявил, что банки недружественных стран задерживают перевод платежей за российские нефть и газ.

Путин напомнил о задаче перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. "В целом мы намерены кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что важные шаги в этих направлениях делаются, и "ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли".

По словам главы российского государства, наши "энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств". Путин выразил мнение, что "попытки западных стран выдавить российских поставщиков нефти и газа отразятся на всей мировой экономике", и скорее всего, болезненно для самих инициаторов такой политики.

Колумбия может увеличить поставки угля в Германию и заменить российские энергоресурсы в Европейском союзе. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес.