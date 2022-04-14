Колумбия собирается увеличить поставки угля в Германию и заменить российские энергоресурсы в ЕС

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14 апреля 2022, 17:47 Источник: РБК

Г. Богота, столица Колумбии, фото: pixabay.com

Колумбия может увеличить поставки угля в Германию и заменить российские энергоресурсы в Европейском союзе. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Он обещает увеличить добычу нефти и газа, поставлять в Европу чистый водород и уголь.

Колумбийский лидер находится в США с трехдневным визитом. Одна из целей поездки Ивана Дуке в Нью-Йорк — привлечение иностранных инвестиций в Колумбию.

По словам Дуке, в Колумбии одни из самых больших ресурсов в мире, и они не используются в стране производства энергии.

Дуке провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и после заявил, что Колумбия нарастит поставки угля в ФРГ.

По данным Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии, на нефтегазовый сектор приходится 3,3% ВВП страны, на добычу полезных ископаемых — чуть более 2% ВВП.

7 апреля в ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций, который включает отказ от поставок российского угля. Шольц заявил о намерении Берлина использовать переходный период в 120 дней для полного отказа от импорта угля из России.

Колумбия - государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге - с Эквадором и Перу, на западе - с Панамой.