Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2022, 17:25

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В столице организовали 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.



«В Москве организовано 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР. В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступает большое количество обращений граждан по вопросам работы и расположения пунктов приема гуманитарной помощи, волонтерства и оказания помощи гражданам ДНР и ЛНР. Сообщаем, что в каждом административном округе Москвы имеется пункт сбора гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.



Они расположены по следующим адресам - САО: ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1; СВАО: ул. Вересковая, д. 5; ВАО: ул. Фортунатовская, д. 14; ЮАО: Варшавское шоссе, д. 76, корп. 2; ЮЗАО: ул. Винокурова, д. 2; ЗАО: Рублевское шоссе, д. 81, корп. 1; СЗАО: ул. Маршала Новикова, д. 5; ЦАО: ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 5; ТиНАО: ул. Остафьевская, д. 8, корп. 2; ЗелАО: корп. 239; ЮВАО: 4-й Вешняковский проезд, д. 1, корп. 1.



Уточняется, что прием гуманитарной помощи осуществляется ежедневно с 10:00 до 19:00 часов по следующим категориям (согласно рекомендациям Российского Красного Креста): продукты питания, вода, соки, молоко и прочие жидкости, постельные и душевые принадлежности, детское питание и детские товары, хозяйственные товары, одежда, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, техника, мобильная связь и другое, товары для животных.



