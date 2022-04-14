Телеведущий Норкин о деятельности Кадырова во время спецоперации России на Украине: «Есть эффект»

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14 апреля 2022, 17:14 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Рамзан Кадыров, фото из соцсети Вконтакте

Телеведущий Андрей Норкин в эфире НТВ обсудил роль оценил активную деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова во время спецоперации ВС РФ на Украине. Гости студии на программе Норкина «Место встречи» в ходе споров об информационном противостоянии с Западом отметили социальные сети Рамзана Кадырова, которые стали одним из главных источников информации о событиях на Украине и прибавившие миллион подписчиков за месяц.

По мнению Андрея Норкина, это все благодаря активности Кадырова, а также его цельному и искреннему образу, который является полной противоположностью популярным блогерам в соцсетях, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Телеведущий заметил: «Он же там не кривляется. Там вообще самого Кадырова не очень много». Норкин отметил, что основная аудитория главы Чечни в соцсетях – это россияне и русскоязычные пользователи. Он не исключил возможность распространения этих публикаций на Западе при некоторых информационных усилиях.

Об успехе Рамзана Кадырова как источника информации о спецоперации и образа, максимально соответствующего ожиданиям россиян в данном контексте, журналист назвал интернет-юмор, посвященный чеченским спецназовцам на Украине.

Норкин пояснил, что анекдоты и шутки появляются в любые времены, даже тяжелые и трагичные.

Как сказал тедеведущий: «Есть эффект. Потому что сейчас появляются шутки. А сейчас они – во многом результат деятельности Кадырова в интернете. Разговор людей в освобожденном селе на Украине: "Мы как услышали "Аллах акбар", так и перекрестились: слава богу, русские пришли". Вот вам результат».

Кадыров пишет посты и размещает видео о спецоперации больше всего в своем Telegram-канале. Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео в соцсети Вконтакте и рассказал, что возле его дорогого брата Исмаила Агуева периодически разворачиваются интересные события. Исмаил вместе со своим отрядом активно душит нацистскую погань, попутно становясь обладателем великолепных трофеев.

На очередных кадрах мы можем видеть разворошенное гнездо несчастного отпрыска Бандеры. Судя по всему, здесь вел свою скрытую деятельность один из связистов украинской армии...Всё обнаруженное оборудование благополучно передано в пользование российским войскам.



Глава Чечни в марте был на Украине.