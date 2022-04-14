Эксперт по Украине Шкода: военнослужащих ВС России, участвующих в спецоперации, достал гуманизм в отношении противника

Независимый журналист, эксперт по Украине Оксана Шкода, прокомментировала заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, предупредившего киевский режим о последствиях диверсий ВСУ на территории России.
Конашенков заявил, что в случае продолжения попыток диверсий на территории РФ, Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.
Сегодня стало известно об обстреле ВСУ Брянской области, жилых домов в Климово.
«Я не военный стратег и не тактик. Но я общаюсь со многими военнослужащими, участвующими в спецоперации. Ретранслируя их мнения, скажу так: ребят уже достал гуманизм в отношении противника», — цитирует журналистку «Свободная пресса».
Эксперт отметила, что все российские военнослужащие прекрасно понимают, что существуют определенные правила ведения сражений, но они также понимают, что противник эти правила не соблюдает и соблюдать не собирается. «Гуманная армия — это хорошо, местами — даже красиво. Но не в нынешних реалиях», - считает Шкода.
Она напомнила, что 14 апреля исполнилось ровно восемь лет кровопролитной войны, затеянной киевским режимом на Донбассе. Шкода говорит, что «пора уже понять, что мы имеем дело с максимально ненавидящим нас противником». По мнению эксперта, диверсии ВСУ на территории России — вполне логичный ход со стороны этого противника, как и обстрелы наших приграничных районов.
Шкода подчеркнула, что на такие выходки Россия должна реагировать максимально жестко, киевские центры принятия решений, вместе с теми, кто эти решения принимает, должны были быть уничтожены.
«Их нужно уничтожать, действовать жестко, полноценными "ответками". Важно понимать, что укрофашисты понимают только силу. Поэтому, как говорится, больше "Искандеров", красивых и разных», — подчеркнула Оксана Шкода.
Специалист по Украине надеется, что Минобороны России будет не только предупреждать, но и действовать.