Что думают латвийцы о введении санкций против России

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 апреля 2022, 14:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Латвийские агентства по опросу населения работают без устали – выясняют, как местные жители относятся к спецоперации, что думают о санкциях против России?

Вот какой результат!

Среди жителей Латвии, которые поддерживают введение санкций против РФ за спецоперацию, 3% отметили, что одобряют эти меры, если они не приведут к росту личных расходов более чем на 200 евро. Для 4% допустимо увеличение расходов из-за санкций не более, чем на 100 евро. 7% респондентов отметили, что поддерживают санкции, пока их расходы не возрастут более, чем на 50 евро в месяц. Еще 7 % ответили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» провело небольшой, но собственный опрос у латвийцев:

Велта, 64 года: «Я поддерживаю санкции. Надо больше еще!»

Янис, 82 года: «Не надо меня спрашивать. Зачем? Если есть экономическая стабильность, то есть свобода… А если есть нечего, то какая тут достойная жизнь? Любые санкции могут навредить не только другой стране, но и нам… А мы очень малы…»

Игорь, 22 года: «Это сложный вопрос. Сейчас мы можем остаться без газа и впасть в долги… Все дорожает, дорожает… Очень сильно… Многие латвийцы не готовы к этому. Ненависть должна иметь разумные границы… Впрочем, ненависть… не имеет ничего хорошего.»

Анна, 42 года: «Знаете, мне нет дела до санкций. Я вижу, что у нас происходит… Сейчас беженцам с Украины выделяют по 500 евро, когда они устроятся на работу… 500 евро только за то, что устроятся. А нашим малоимущим пенсионерам могут (в будущем) выделить по 200 евро. Человек всю жизнь работал, а ему подачка… Я понимаю, что надо помогать людям, когда действительно плохо – детям, женщинам, старикам… Сама помогаю! Но есть же и свои кровные люди… В ущерб себе… А наши старики – как? Их «выбросят» на улицу? Должна быть разумная помощь!»