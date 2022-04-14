Странная философия РАН

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14 апреля 2022, 11:03

В день космонавтики 12 апреля 2022 года Президиум РАН покорил новую высоту абсурда, объявив очередных обладателей сомнительного, но вожделенного для многих звания «Профессор РАН». Профессорками по философии стали Марина Вольф и Надежда Касавина. За какие заслуги? Вольф рулит новосибирским Институтом философии, который ее стараниями стал одним из очагов распространения в России англо-американской аналитической философии, при помощи которой творцы «великой перезагрузки» планируют обнулить нашу историю и культуру, а человека свести к «чистому сознанию» и скрестить с компьютером. Нужно нам такое будущее?



Заслуги второй новоиспеченной профессорки еще интереснее. Несомненно, главная из них в том, что она – невестка легендарного академика Ойзермана, вторая жена его младшего сына, члена-корреспондента Ильи Касавина. В советское время такое называлось трудовая династия. Молодое поколение династии Ойзермана продолжает славные традиции семьи и специализируется по успешному освоению хорошо монетизированных почетных званий, всевозможных грантов и премий. А за дипломом профессора РАН далеко и ходить не нужно: чета Касавиных проживает в том самом элитном жилом комплексе дверь в дверь с Президиумом РАН на Воробьевых горах, из-за несанкционированного строительства которого на землях Академии 10 лет назад разразился скандал, приведший к ее реформе 2013 года.



Семейный подряд Касавиных процветает в Институте философии РАН, где муж и жена руководят целыми секторами. Выпускница астраханского педа Надежда Касавина рулит в Академии наук сектором философии культуры. Эта синекура досталась ей за организацию экспериментального фотоконкурса «Экзистенция». С позволения сказать, «произведения» его победителей экспонировались в 2021 году в московском «Музеоне» и удостоились в прессе почетного звания «Выставка уродства», хотя оскорбляли не только эстетические, но еще национальные и религиозные чувства русских людей. Выставка проводилась при поддержке фонда Гарегина Тосуняна, президента Ассоциации российских банков, полного благодарности руководителям Института философии, а по совместительству и отделения общественных наук РАН Абдусаламу Гусейнову и Андрею Смирнову, при содействии которых главный банкир незадолго до этого тоже стал академиком РАН.



Сам Илья Касавин, несмотря на годы, не отстает от молодой жены в освоении государственных званий и наград. 31 марта ему была вручена медаль «За значительные заслуги и вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности». Кстати, наряду с Касавиным, эту награду получили президент фонда «Русское либеральное наследие» Алексей Кара-Мурза и Рубен Апресян, подписант открытого письма «против войны с Украиной», специалист по теории «справедливой войны» и «экологической этики», согласно выводам которого Россия должна уступить свои недра мировому сообществу и долго каяться перед всеми, с кем осмелилась воевать. Если же учесть внушительное количество проектов, реализованных этими учеными мужами на гранты западных фондов, возникает вопрос: за вклад в развитие политики какого именно государства присуждены им эти высокие награды?