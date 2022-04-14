НБКИ: число выданных в России микрозаймов в марте сократилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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14 апреля 2022, 09:11

рубли, pixabay.com

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что общее количество займов, выданных россиянам в марте текущего года микрофинансовыми институтами, составило 2,47 миллиона.

Согласно последней информации НБКИ, число выданных микрозаймов сократилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем их выдача снизилась на 4%.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в разговоре с RT отметил, что повышение ставок привело к сокращению количества обращений клиентов банков за кредитами и к существенному снижению уровня одобрений этих заявок кредитными организациями.