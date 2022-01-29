В Челябинске мужчина понял, что ему звонят мошенники, когда оформил два кредита

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

29 января 2022, 17:08 Анна Семенова

Челябинцы стали жертвами аферистов. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Еще одна девушка потеряла из-за невнимательности 945 тысяч рублей.

Хотя мошеннические схемы ни для кого уже давно не новость, наивные граждане, попадающиеся на удочку аферистов, находятся ежедневно. И еще можно понять, когда обманывают престарелую женщину, не разбирающуюся в технологиях и привыкшую доверять людям. Но есть и совсем молодые челябинцы, кто понимает, что лишился денег слишком поздно.

Две свежих истории произошли с 30-летним мужчиной и 23-летней девушкой. В обоих случаях звонок поступил якобы от сотрудника банка. Дальше все было по накатанной схеме: «с вашего счета пытаются снять деньги, чтобы отменить операцию, вам нужно выполнить наши инструкции».

Дальше все как в тумане. Мужчина, ничего не подозревая, оформил на себя два кредита общей суммой больше миллиона рублей. О том, что он обманут, челябинец сообразил лишь когда вновь раздался звонок и ненасытные «банковские сотрудники» стали требовать оформить еще один займ под залог квартиры.

Девушка же благодаря нехитрым манипуляциям оказалась владелицей кредита на 945 тысяч рублей.

Оба пострадавших обратились в полицию. Уголовные дела были возбуждены, но, как показывает практика, в подобных историях редко бывает хороший конец, когда мошенников находят и наказывают.

СОВЕТ

Работники банка никогда не будут спрашивать ваши личные данные. Если вам поступил подобный звонок и есть сомнения в его подлинности, вы всегда можете положить трубку и перезвонить в банк.

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