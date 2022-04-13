Песков заявил, что не располагает информацией о числе жертв среди мирных граждан Украины

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13 апреля 2022, 16:33 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru.

В Кремле не располагают информацией о погибших за время проведения специальной военной операции в Украине мирных жителях. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Отвечая во время пресс-колла на просьбу журналиста ТАСС прокомментировать отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди мирных граждан Украины, Песков сказал: «Я никак это не могу прокомментировать, я не располагаю такой информацией».

В отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека от 11 апреля 2022 года говорится, что с 24 февраля, дня начала специальной военной операции, в Украине погибли 1842 мирных жителя, 148 из них — дети. Ранены 2493 человека. В отчете указывается, что это только подтвержденные данные, в реальности число жертв может оказаться больше.

Ранее сообщалось, что 7 апреля Россия досрочно прекратила свои полномочия в Совете ООН по правам человека.