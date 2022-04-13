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13 апреля 2022, 15:44

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.



«Правительство Москвы одобрило программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Уточняется, что онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% (1/2 ключевой ставки Банка России плюс 5 процентных пунктов) на любые цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие влюбой отрасли экономики. Максимальный размер кредита составит 5 млн руб. Срок субсидирования процентной ставки - девять месяцев.



Сергей Собянин подчеркнул, что оформление таких кредитов займет от одного до трех дней.



«Для получения онлайн-кредита не требуется предоставление залога, поручительств и длительного сбора документов. Как правило, все документы уже есть у банка, в котором открыт расчетный счет; если же заявка подается вбанк впервые, то нужны будут только паспорт и учредительные документы. Оформить льготный кредит можно через интернет-банк в течение одного-трех дней - проверка заемщика и решение по кредиту происходят автоматически», - отмечается в тексте столичной пресс-службы.



В настоящее время получить онлайн-кредиты можно в восьми банках, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф» и МСП Банк.



В течение года планируется выдать до 20 тыс онлайн-кредитов на общую сумму порядка 40 млрд рублей.



В пресс-службе пояснили, что решение о реализации программы льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса является частью пакета мер по повышению доступности кредитных ресурсов для московского бизнеса.



