Брачный договор не может защитить бывших супругов от судебных разбирательств

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13 апреля 2022, 13:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Расторжение брака – это процесс болезненный не только в психологическом, но и в юридическом смысле. Адвокат Марина Кащенко рассказала о том, какие трудности могут ждать супругов после окончания их совместной жизни. Заключение брачного договора не является гарантией того, что в случае развода бывшим супругам не придётся разделять совместно нажитое имущество, куда может входить всё что угодно. Если говорить о ситуациях, где имущество делят супруги, состоявшие в официально зарегистрированном браке, то этот процесс в законодательстве детально расписан. Разделу может подлежать то имущество, которое было приобретено находящимися в браке супругами за счёт общих доходов.

Подаренное имущество делить, как известно, нельзя. Унаследованное имущество – тем более. Однако предоставленный в пользование и позже приватизированный участок земли – делить можно. Об этом многие забывают, в том числе и представители юридических профессий. Несмотря на безвозмездность данной сделки, если одному из супругов в период брака предприятием или органом власти был выделен земельный участок, то при разводе эта земля будет считаться общим имуществом супругов, и в таком случае – подлежать разделу. Совместно нажитое имущество, согласно российскому законодательству, в случае расторжения брака так же делится пополам. Но от этого правила можно отступить, заключив брачный договор, который будет устанавливать раздел имущества в каких-то иных пропорциях.

Также госпожа Кащенко указывает на ещё один юридический нюанс. Если в браке приобретается квартира, которая в случае развода может относиться к совместно нажитому имуществу, разделят её исключительно между мужем и женой. Интересы детей в этом случае учитываться не будут. Посему если супруги задумываются о будущем своего потомства, им стоит оформлять сделку купли-продажи квартиры не на кого-то одного, а на всех членов семьи, включая детей.