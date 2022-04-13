В Челябинске снова устроят фестиваль песочной скульптуры

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13 апреля 2022, 11:31 Анна Семенова

В Челябинске вновь появятся песочные шедевры. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

В прошлом году горожан до поздней осени радовали великолепные фигуры.

На этот раз место для постройки фигур из песка будет другое. В прошлом году участники фестиваля творили в Саду камней, напротив ДС «Юность», на этот раз им предоставят площадку в горсаду им.Пушкина.

Как сообщает Управление культуры администрации Челябинска, экспозиция откроется для горожан 3 июня. Тематика будет сказочная, из песка будут построены всем известные герои: Золушка, Карлсон, Беременские музыканты и другие. А в центре композиции разместится пятиметровый песочный замок! Не обойдется и без дракона, который будет его охранять.