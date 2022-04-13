Доктор сельскохозяйственных наук Мальцев предупредил: неправильно хранившийся зимой картофель может стать ядовитым

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13 апреля 2022, 11:34

фото: pixabay.com

При неправильном хранении картофеля после сбора урожая за зиму в нем может образоваться токсичное вещество. Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев рассказал, что картошка может храниться долго, но ее срок годности ограничен.

По информации эксперта, если урожай был собран в конце августа, то к апрелю-маю клубни считаются уже старыми. В интервью радио Sputnik Мальцев пояснил, если картофель хранился в темном месте, то он мог потерять вкусовые качества, а если на свету, например, на балконе, то за зимние месяцы клубни могли позеленеть, и картофель мог стать ядовитым. Если это произошло, то в клубнях сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя.

По словам специалиста, большинство сортов продовольственного картофеля обычно хранятся до апреля-мая. Если температура хранения прыгает от трех до восьми градусов, а не держится на стабильных трех-четырех, то многие сорта будут портиться уже в январе-феврале.