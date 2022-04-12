В России на три года продлят срок действия истекающих водительских прав

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12 апреля 2022, 16:14 Источник: Telegram

водитель, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина днем во вторник, 12 апреля, сообщил, что действие российских водительских удостоверений, у которых истекает срок, будет продлен на три года.

Данное изменение коснется российских водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января текущего года до 31 декабря будущего года.

Михаил Мишустин сегодня отметил, что на год также будет продлен срок действия диагностических карт для транспорта, который зарегистрирован в районах Крайнего Севера и который используется для перевозок опасных грузов.