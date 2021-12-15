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15 декабря 2021, 16:53 Источник: РБК

Водительское удостоверение, Russian Government /globallook.com

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий упрощенную идентификацию по водительскому удостоверению. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Теперь закон должен пройти рассмотрение в Совете Федерации. После окончательного его принятия номер водительского удостоверения можно будет указывать в дополнение к ФИО, серии и номеру паспорта, номеру мобильного телефона. Раньше для этих целей можно было использовать СНИЛС, ОМС и ИНН.

Водительские права таким образом, можно будет использовать при проведении банковских операций. Сейчас упрощенная идентификация применяется при почтовых переводах и обмене валюты.

Будет также повышен до 40 тысяч рублей лимит сумм, которые надо подтверждать идентификацией личности, при проведении платежей КАСКО и ОСАГО — сейчас он составляет 15 тысяч рублей.

Упрощенная идентификация предложена в рамках действующего закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект разработан Минэкономразвития. В Госдуму законопроект поступил 2 февраля 2021 года.

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