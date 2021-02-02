В России могут разрешить использование водительских прав для идентификации
2 февраля 2021, 16:09[ «Аргументы Недели» ]
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий использование водительских прав для идентификации.
Поправки предлагается внести в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.
«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
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