В России могут разрешить использование водительских прав для идентификации

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2 февраля 2021, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий использование водительских прав для идентификации.

Поправки предлагается внести в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.

«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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