В России могут запретить изымать за долги домашних животных

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении изменения Гражданский процессуальный кодекса РФ в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам.

Предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

«В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы.