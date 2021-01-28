В России могут запретить изымать за долги домашних животных
28 января 2021, 14:10[ «Аргументы Недели» ]
Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении изменения Гражданский процессуальный кодекса РФ в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам.
Предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.
«В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Госдума приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы.
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