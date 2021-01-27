ГД приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы

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27 января 2021, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законы «Об образовании в РФ» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В пояснительной записке к документу говорится, что «главной задачей данного законопроекта является законодательное закрепление мер социальной справедливости, нашедшей свое отражение в предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, права на получение высшего образования за счет средств соответствующего бюджета».

Таким образом, законом бессрочно продлеваются права детей-сирот на бюджетные места в вузах в рамках квоты. Ранее срок действия этой льготы должен был истечь в 2021 году.

Ранее в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии».