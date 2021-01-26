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В Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии»

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии»
Фото: сайт ГД

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта, позволяющего гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом.

«По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность в течение пяти лет – до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

По его словам, сегодня миллионы россиян имеют сегодня такие гаражи, земельные участки, но не могут ими распорядиться – ни продать, ни подарить, потому что они не оформлены.

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ДВа

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