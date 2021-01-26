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Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом
Фото: сайт ГД

Госдума может принять законопроект, согласно которому россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.

Он будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список, который сформирует Минспорта.

В пояснительной записке к документу говорится, что для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг - это копия договора и кассовый чек.

 «Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно. Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», – заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес граждан.

ДВа

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