Депутат ГД Сухарев предложил освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес граждан
26 января 2021, 09:14[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной думы Иван Сухарев утром во вторник, 26 января, предложил освободить граждан Российской Федерации, которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП, от уплаты госпошлины.
В письме, отправленном на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, депутат подчеркнул, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП является необходимым для устойчивого развития экономики России.
Чтобы достичь данной цели, по мнению Ивана Сухарева, следует не только создать льготные налоговые и кредитные условия для бизнеса, но и упростить процедуру регистрации новых предприятий, передает RT.
Напомним, что сейчас размер пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юридического лица и 800 рублей для регистрации ИП.
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