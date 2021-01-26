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Депутат ГД Сухарев предложил освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес граждан

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сухарев предложил освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес граждан
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Государственной думы Иван Сухарев утром во вторник, 26 января, предложил освободить граждан Российской Федерации, которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП, от уплаты госпошлины.

В письме, отправленном на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, депутат подчеркнул, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП является необходимым для устойчивого развития экономики России.

Чтобы достичь данной цели, по мнению Ивана Сухарева, следует не только создать льготные налоговые и кредитные условия для бизнеса, но и упростить процедуру регистрации новых предприятий, передает RT.

Напомним, что сейчас размер пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юридического лица и 800 рублей для регистрации ИП.

ЕТ

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