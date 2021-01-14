Госдума планирует рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

здание Госдумы, фото: АН

В Госдуме 26 января планируют рассмотреть проект о налоговом вычете за фитнес. Он предусматривает возможность для россиян получать социальный налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно инициативе, вернуть можно будет 13% от расходов на занятия спортом на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще получить налоговый вычет при покупке квартиры.