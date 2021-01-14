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Госдума планирует рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума планирует рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес
здание Госдумы, фото: АН

В Госдуме 26 января планируют рассмотреть проект о налоговом вычете за фитнес. Он предусматривает возможность для россиян получать социальный налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно инициативе, вернуть можно будет 13% от расходов на занятия спортом на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще получить налоговый вычет при покупке квартиры.

НС

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