Госдума планирует рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес
14 января 2021, 16:34[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме 26 января планируют рассмотреть проект о налоговом вычете за фитнес. Он предусматривает возможность для россиян получать социальный налоговый вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги.
Согласно инициативе, вернуть можно будет 13% от расходов на занятия спортом на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.
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