Россиянам станет проще получить налоговый вычет при покупке квартиры
10 декабря 2020, 16:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Граждане России смогут получить налоговый вычет при покупке квартиры, не собирая для этого стопку документов. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, для получения вычета будет необходимо только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Мишустин также отметил, что многие российские семьи берут ипотеку, и у них есть право на получение имущественного вычета – вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита, а также с уплаченных процентов.
«Правительство упростит эту процедуру. Надо избавить человека от необходимости документально подтверждать свое право», - пояснил он.
Ранее Мишустин заявил, что россияне смогут оформлять пенсию в банках.
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