Россиянам станет проще получить налоговый вычет при покупке квартиры

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10 декабря 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Граждане России смогут получить налоговый вычет при покупке квартиры, не собирая для этого стопку документов. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, для получения вычета будет необходимо только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Мишустин также отметил, что многие российские семьи берут ипотеку, и у них есть право на получение имущественного вычета – вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита, а также с уплаченных процентов.

«Правительство упростит эту процедуру. Надо избавить человека от необходимости документально подтверждать свое право», - пояснил он.

Ранее Мишустин заявил, что россияне смогут оформлять пенсию в банках.