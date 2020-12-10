Мишустин: Россияне смогут оформлять пенсию в банках

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10 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. По его словам, правительство подготовило соответствующие поправки.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», - пояснил он.

Мишустин отметил, что человек сможет выбрать ближайшую организацию для оформления необходимых документов: «И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров». Премьер добавил, что коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия.

Ранее глава кабмина раскритиковал работу ответственных министерств из-за сложившейся ситуации с ценообразованием.