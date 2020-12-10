Мишустин призвал руководителей торговых сетей «не наживаться на людях»
10 декабря 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производители, торговые сети, и экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, особенно в текущей ситуации.
«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», - высказал он.
Мишустин отметил, что это «крайне чувствительная для людей тема» в условиях снижения доходов.
Ранее глава кабмина раскритиковал работу ответственных министерств из-за сложившейся ситуации с ценообразованием.
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