Мишустин призвал руководителей торговых сетей «не наживаться на людях»

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10 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixels.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производители, торговые сети, и экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, особенно в текущей ситуации.

«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», - высказал он.

Мишустин отметил, что это «крайне чувствительная для людей тема» в условиях снижения доходов.

Ранее глава кабмина раскритиковал работу ответственных министерств из-за сложившейся ситуации с ценообразованием.