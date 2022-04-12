Могила Владимира Жириновского утопает в цветах и венках

На днях могилу Жириновского открыли для посетителей. Люди до сих пор несут на кладбище цветы.
Владимира Вольфовича похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. На прощание с известным политиком пришли сотни людей. Многие и сегодня приносят на могилу алые розы и гвоздики, чтобы почтить память главы ЛДПР.
Жириновский похоронен рядом с Евгением Примаковым, а также с генерал-лейтенантом Александром Мухиным и философом Михаилом Каммари.
Ранее сообщалось, что на могиле Жириновского установили деревянный крест. Памятник поставят спустя год после похорон.
В апреле Новодевичье кладбище открыто для посещения с 9 утра до 5 часов вечера.