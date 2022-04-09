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На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест

, 13:20

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест
Могила В. Жириновского, фото с сайта Госдумы

На могиле лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест.

Знаменитого политика, скончавшегося в возрасте 75 лет после тяжелой болезни, проводили в последний путь 8 апреля.
Проститься с Владимиром Вольфовичем Жириновский в Дом Союзов пришли вчера тысячи людей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в этот день в своем канале в Telegram
«Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни ― невосполнимая потеря. Светлая память».

Утром в пятницу Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел церемонию отпевания политика в храме Христа Спасителя.
В Доме Союзов прошло прощание.

Проститься с Владимиром Жириновским приезжал президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, политики Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, депутаты, сенаторы, политики, общественные деятели и обычные граждане.

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест

На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест

Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен деревянный крест. Могила утопает в цветах.

Владимир Жириновский — бессменный лидер Либерально-демократической партии России. Был депутатом всех восьми созывов Государственной Думы. В ГД он работал с 1993 года. С 2000 по 2011 годы занимал пост заместителя Председателя ГД, в 1993–1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.

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