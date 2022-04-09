На могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест

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9 апреля 2022, 13:20

Могила В. Жириновского, фото с сайта Госдумы

На могиле лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище установили деревянный крест.

Знаменитого политика, скончавшегося в возрасте 75 лет после тяжелой болезни, проводили в последний путь 8 апреля.

Проститься с Владимиром Вольфовичем Жириновский в Дом Союзов пришли вчера тысячи людей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в этот день в своем канале в Telegram

«Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни ― невосполнимая потеря. Светлая память».

Утром в пятницу Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел церемонию отпевания политика в храме Христа Спасителя.

В Доме Союзов прошло прощание.

Проститься с Владимиром Жириновским приезжал президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, политики Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, депутаты, сенаторы, политики, общественные деятели и обычные граждане.

Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен деревянный крест. Могила утопает в цветах.

Владимир Жириновский — бессменный лидер Либерально-демократической партии России. Был депутатом всех восьми созывов Государственной Думы. В ГД он работал с 1993 года. С 2000 по 2011 годы занимал пост заместителя Председателя ГД, в 1993–1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.