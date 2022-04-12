МИД Китая: США подливают масла в огонь в конфликт между Россией и Украиной

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12 апреля 2022, 13:04 Источник: ТАСС

Флаг Китая, Pascal Deloche /globallook.com

Соединенные Штаты целенаправленно разжигают конфликт в Украине, доведя уровень трений между Киевом и Москвой до критической точки. Об этом заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Действия США и НАТО довели уровень трений между РФ и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а наоборот подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону», - заявил представитель китайского МИД.

Он также обвинил США в искажении позиции Китая по Украине, которая, как подчеркнул Чжао Лицзянь, заключается в «содействии мирным переговорам».

По его словам, дезинформация и провокации США имеют целью «извлечь выгоду, найти пространство для маневра и одновременно сдерживать как Россию, так и Китай».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Украине.