Путин вручил госнаграды космонавтам Прокопьеву, Скворцову и Скрипочке, осуществившим длительные полёты на борту МКС

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12 апреля 2022, 12:37

Олег Скрипочка, фото: Roscosmos, globallookpress.com

В Роскосмосе уточнили, что космонавту-испытателю 3 класса Сергею Прокопьеву указом Президента РФ от 11 ноября 2019 года присвоено звание Герой Российской Федерации и почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» за мужество и героизм. Прокопьев работал на МКС в 2018 году 197 суток.

Инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов указом Президента РФ от 1 октября 2021 года № 558 награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество. Он работал на МКС в 2019–2020 годах 201 сутки.

Инструктор-космонавт-испытатель Олег Скрипочка этим же указом награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное в ходе 205-суточного полёта на МКС в 2019–2020 годах.

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки на космодром "Восточный" сообщил о планах России возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс "Луна-25". Он поручил "Роскосмосу" обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.