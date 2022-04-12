Депутат из Петербурга Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях

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12 апреля 2022, 10:47

фото: pixabay.com

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением принять меры по борьбе с необоснованно завышающими цены торговыми сетями.

По идее Крупника, нужно ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые постоянно завышают их стоимость без оснований и игнорируют требования надзорных органов, - передает RT.

Депутат Заксобрания рассказал, что ему жалуются на рост цен на различные группы товаров, в том числе на бытовую технику, электронику и некоторые продукты. Он отметил, что для некоторых товаров рост цен обоснован, но не для товаров отечественного производства, которые не связаны с импортом или валютными колебаниями.

По мнению парламентария, в таких случаях скачок цен можно объяснить только «недобросовестными действиями» части российского бизнеса и сетевых магазинов.

Павел Крупник добавил, что крупные ретейлеры систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке.