В пяти северных и двух восточных районах Крыма повышен до высокого уровень террористической опасности

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11 апреля 2022, 21:43 Источник: Сергей Аксенов

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов 11 апреля предупредил крымчан, что в связи с проведением Вооруженными силами РФ спецоперации и возможными провокациями пособников киевского режима в ряде регион повышается до высокого («желтого») уровень террористической опасности.

С 20 часов понедельника на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым установлен «желтый» уровень.

Аксенов подчеркнул, что мера носит исключительно профилактический характер. Он отметил, что обстановка в Республике Крым спокойная и находится под полным контролем властей и правоохранительных органов.

Режим будет действовать 15 суток до 20 часов 26 апреля 2022 года. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет.