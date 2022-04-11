В Подмосковье расширился бизнес

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11 апреля 2022, 21:14

Фото: pixabay.com

За первые три месяца 2022 года в Московской области стали использовать свыше 766 тысяч квадратных метров 186 коммерческих объектов. Благодаря этому строительству появилось 16 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства жилищной политики региона известно, что лидерами по вводу стали Химки (171 тысяча квадратных метров), Богородский (138 тысяч), Сергиево-Посадский (79 тысяч).



В большинстве случаев это стали объекты логистики, производства и торговли. Один из наиболее крупных - логистический комплекс, который находится в деревне Радумля в округе Солнечногорск и занимает свыше 35 тысяч квадратных метров.