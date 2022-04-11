Минобороны РФ: украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более шести тысяч иностранцев

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11 апреля 2022, 19:09

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более шести тысяч иностранных граждан. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 11 апреля, уточнил, что националисты держать в заложниках 6 255 иностранных граждан из 12 стран.

По данным российского ведомства, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Как объяснил Мизинцев, созданные киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют кораблям беспрепятственно выйти в открытое море.

Генерал подчеркнул, что в Киеве "продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев по поводу обеспечения безопасного выхода иностранных кораблей в район сбора", "демонстративно уходя от диалога".

По словам Мизинцева, Россией делается все необходимое и возможное сейчас по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что националисты батальона "Азов", запрещенного в России, удерживают в заложниках экипажи двух иностранных судов "Царевна" и "Леди Аугуста".