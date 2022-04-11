Кабмин до 20 апреля должен представить Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и соцвыплат

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11 апреля 2022, 17:24

В. Путин, фото с сайта Кремля

Правительство России до 20 апреля должно представить президенту РФ Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных выплат. Глава российского государства утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации, состоявшегося 16 марта 2022 года.

Поручения подготовить предложения по индексации пенсионных и соцвыплат, внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу, опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 11 апреля.

Правительство России до 20 апреля должно представить главе государства предложения по дополнительной индексации МРОТ и социальных выплат, включая пенсии.

"Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года", - говорится в документе.

Правительству также поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

"Повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года" (к 30 апреля) и ежемесячное предоставление работодателями в уполномоченный орган данных персонифицированного учета по зарплате застрахованных лиц (к 1 июля 2022 года).