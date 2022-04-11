Президент РФ Владимир Путин освободил с должности замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука

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11 апреля 2022, 17:02 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, подписал указ об увольнении замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука. Источник ТАСС в министерстве сообщил, что Ничипорчук написал заявление об уходе по собственному желанию.

Президентский указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российский Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Виктор Ничипорчук был назначен на должность замглавы МЧС в июне 2020 года. В ведомстве чиновник курировал департамент информационных технологий и связи. До этого занимал должность заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".