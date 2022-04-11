Премьер-министр РФ Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств

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11 апреля 2022, 15:15 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил россиян о возможной проблеме с доставкой лекарств, сообщает РИА Новости.

Причиной перебоев с доставкой лекарств служат внешнее давление, а также нарушение логистических цепочек из-за введенных санкций. Мишустин обозначил, что соответствующие меры по возобновлению поставок уже приняты.

«Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Также премьер-министр добавил, что правительство окажет поддержку «системообразующим предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторам такой продукции и аптечных сетей».