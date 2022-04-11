В День космонавтики на челябинской телебашне загорится ракета

Увидеть ее можно будет 12 апреля вечером.
Завтра, 12 апреля, в мире отмечается День космонавтики. В этот день человек впервые полетел в космос. Полет Юрия Гагарина состоялся в 1961 году, и это был прорыв в освоении внеземного пространства.
В честь праздника на челябинской телебашне загорится необычная подсветка: импровизированная ракета полетит в небо.
Как рассказал директор филиала РТРС «Челябинского ОРТПЦ» Алексей Ивонин, их работа неразрывно связана с космосом: телесигнал передается с помощью спутников. В разные годы Останкинская башня РТРС принимала у себя космонавтов Сергея Крикалева и Сергея Рязанского. Крикалев подтвердил, что 540-метровая башня видна из космоса.
Увидеть праздничную подсветку можно 12 апреля с 21-00. Телебашня находится на улице Орджоникидзе в районе горсада им.Пушкина и ДК ЖД.