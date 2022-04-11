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11 апреля 2022, 11:39 Источник: РИА Новости

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СоловьёвLive.

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», - говорится в сообщении.

Ранее появился слух, что преемником Владимира Жириновского станет ведущий Владимир Соловьев. Однако информация оказалась недостоверной.

Владимир Соловьёв – российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и общественный деятель. Ведущий авторской программы «Вечер с Воадимиром Соловьевым» на «Россия 1».