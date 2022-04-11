Депутат Бессараб не поддержала идею ограничить выезд госслужащих за границу

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11 апреля 2022, 10:24

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею депутата Султана Хамзаева о том, что госслужащие в текущих условиях не должны покидать территорию РФ.

Султан Хамзаев уточнил, что исключение должны составлять случаи, если поездки государственных служащих касаются рабочих задач.

Светлана Бессараб в разговоре с RT уточнила, что нельзя уронить статус страны, вследствие чего госслужащим в текущих условиях лучше воздержаться от поездок за рубеж, однако запрещать их на государственном уровне "было бы избыточно".