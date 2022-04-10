Что делать в случае попадания на уловку кибермошенников в сети

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10 апреля 2022, 18:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Так уж сложилось, что во время тяжёлых времён всегда активизируются всякого рода преступники и аферисты, которых хлебом ни корми, только дай чем-нибудь поживиться. Во время пандемии значительно возросло количество мошенников, которые с помощью фишинговых уловок зарабатывают большие деньги. Они размещают заведомо ложные предложения-капканы, на которых «клюют» несведущие пользователи. Обычно это заканчивается полной потерей финансовых средств. Во время санкционной кампании западных стран, киберпреступники усилили свою деятельность. Одни предлагают перевести денежные средства на некий переходный банк, другие размещают объявления в сети с гипер-скидками до 40%. Все эти махинации направлены лишь на одно – получение денежных средств незаконным путём.

Так как же в таком случае бороться с нарушителями? Советники по правовым вопросам из юридической компании «Совет» предлагают следующий ход действий. Если человек попался на уловку мошенников в переписке или всё же произвёл закупку на фишинговом сайте, нужно сразу же подать заявление в полицию. Но прежде необходимо собрать некоторые данные для правоохранителей. Во-первых, надо предоставить номер телефона афериста, с которым велась переписка или точные данные сайта, где производились покупки. Данные можно выявить через сервис whois. Во-вторых, нужно сообщить сведения по счёту, на который были переведены финансовые средства, а именно – сам номер счёта или телефон. В-третьих, необходимо передать любую доступную информацию, которая позволит установить личности злоумышленников. Но юристы предупреждают, что даже в случае успешного розыска преступников, вернуть ущерб в полном размере едва ли получится.

Предъявлять претензии к подлинным брендам, от имени которых выступали мошенники, попросту невозможно. Ведь компании не могут отвечать за действия огромного количества нарушителей. По факту, они вообще не имеют отношения к данным преступникам. Но чтобы вообще избежать возможности быть обманутым – лучше остерегаться покупать что-нибудь в интернете и ни в коем случае не вестись на подозрительную рекламу.