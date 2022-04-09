Вице-спикер Госдумы Толстой призвал запретить YouTube, причем так, чтобы «ни под каким VPN зайти нельзя было»

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9 апреля 2022, 18:56 Источник: Telegram

Петр Толстой, Russian State Duma/globallook.com

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает что видеохостинг YouTube ведет в России подрывную деятельность, поэтому надо запретить его на территории РФ, причем так, чтобы «ни под каким VPN зайти нельзя было». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так Толстой отреагировал на блокировку в YouTube канала парламентского телевидения «Дума ТВ».

Вице-спикер считает, что от блокировки пострадают российские граждане, которых лишили возможности «смотреть заседания Госдумы, выступления парламентариев, получать разъяснения относительно принимаемых законопроектов, следить за работой депутатов в их избирательных округах».

При этом, как подчеркнул политик, сам YouTube «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и на раскачивание внутриполитической ситуации в России».

По мнению Толстого, в связи с этим к ресурсу необходимо применить жесткие меры.

«Пора признать, что YouTube – ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», - резюмировал политик.