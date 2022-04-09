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Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления

, 12:53 Источник: Дума ТВ

Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления
Заседание Госудмы, фото: duma.gov.ru

Google заблокировал Youtube-канал Государственной Думы «Дума ТВ» без возможности восстановления, сообщает официальный сайт канала госоргана.

В сообщении указывается, что канал «делился эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами».

Уточняется, что редакция была готова к блокировке канала на данном видеохостинге, поэтому предложила пользователям перейти на альтернативу — RuTube, а также следить за каналом в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.

По последним данным, на канал было подписано 145 тыс. человек.

В связи с этим Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о скорой возможной блокировке YouTube.

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